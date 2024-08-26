Arda Turan imkansızı başardı

Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'a konuk oldu ve zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte, Eyüpspor bir ilki daha gerçekleştirdi. Arda Turan'ın liderliğindeki eflatun-sarılı ekip, tarihinde ilk kez deplasmanda oynadığı bir Süper Lig maçını kazandı.

Geçtiğimiz hafta ise Bodrum FK'yı iç sahada mağlup ederek, Süper Lig'deki ilk 3 puanını almıştı.

Sivasspor karşısında elde edilen galibiyetle puanını 7'ye yükselten Eyüpspor, maç fazlasıyla Süper Lig'de zirveye yerleşti. Ayrıca, bu maçta kalesinde gol görmeyerek bir ilki daha başardı.

Gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek olan Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor ise bu sezon ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı ve gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak.

İşte Eyüpspor'un ilk 3 haftada aldığı sonuçlar:

• Alanyaspor 1-1 Eyüpspor

• Eyüpspor 4-1 Bodrum FK

• Sivasspor 0-1 Eyüpspor