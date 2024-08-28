Arda Turan istedi yönetim Shelvey'yi bitirdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiliz futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Jonjo Shelvey'nin görüşlerine de yer verildi.

Kulaksız, Shelvey'nin Premier Lig tecrübesine sahip olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da çok önemli bir performans sergiledi. Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu kendisini transfer etmeyi başardık. Ondan beklentimiz yüksek. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Shelvey gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"MUTLUYUM"

İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey de transfer nedeniyle mutlu olduğunu ifade ederek, "Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Umarım taraftarımızla birlikte bu sezonki hedeflerimize ulaşırız." dedi.

32 yaşındaki İngiliz futbolcu, kariyerinde Charlton, Liverpool, Blackpool, Swansea, Newcastle, Nottingham Forest ve Çaykur Rizespor kulüplerinde forma giydi.