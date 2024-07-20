Arda Turan mest oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan mest oldu

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Boluspor’u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor’u 3-1 yenmeyi başardı.

Bolu’daki Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede Eyüpspor, 20. dakikada Robin Yalçın ve 34. dakikada Luccas Claro’nun attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Boluspor, 45+1. dakikada Michail David’in golüyle skoru 2-1’e getirdi.

Ancak Ahmed Kutucu, 69. dakikada attığı golle Eyüpspor’u 3-1 öne geçirdi ve takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, hazırlık maçından 3-1 galip ayrıldı. Genç hoca oynanan futbol ve alınan galibiyet nedeniyle keyifliydi.

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