Arda Turan motivasyon konuşması yaptı. İzleyenler akıllarına Fatih Terim'i getirdi

Eyüpspor'un Bodrum FK ile karşılaştığı maç öncesi soyunma odasında öğrencilerine moral konuşması yapan Arda Turan akıllara Fatih Terim'in UEFA finalinde yaptığı o efsanevi konuşmayı getirdi.

Arda Turan motivasyon konuşması yaptı. İzleyenler akıllarına Fatih Terim'i getirdi

Trendyol 1. Lig’in 8. Hafta mücadelesinde Eyüpspor Bodum FK ile karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arda Turan’ın öğrencileri sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyet ile birlikte puanını 21’e çıkaran Eyüpspor milli araya lider olarak girdi.

Galibiyetin ardından Eyüpspor’un sosyal medya hesabı genç teknik direktörün maç öncesi soyunma odasında yaptığı konuşmayı yayınladı.

Arda Turan yaptığı motivasyon konuşmasında öğrencilerine, “Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Muhteşem bir grupsunuz. Birbirinize karşı sevgi ve saygınız sonsuz. Ben sevgisi ve saygısı sonsuz olan takımlarda çok bulundum. Çok iyi sonuçlar aldık ama tarih yazan takımların farkı vardır. Çocuklar bu hayale aşık olmanız lazım. Aşka ihtiyacınız var. Tutkuya ihtiyacınız var. Sevgi ve saygı duymak yetmez. Her gün bu hayal için çalışmanız lazım. Eğer aşık olursanız bu hayal için her gün bunun için yaşarsanız o zaman her şeyi yaparsınız. Sizden tek bir ricam var. Bu hayal için nasıl her gün çalışıyorsak sahaya çıkıp bunu sahada gösterin. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Bu görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılarının aklına ise Fatih Terim’in UEFA finali öncesi yaptığı o efsanevi konuşma geldi.

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