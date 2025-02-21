Arda Turan "Oyunun hiçbir anından memnun değilim"

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor’u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan maçı değerlendirdi.

"ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYACAĞIZ"

Turan "Oyunun hiçbir anından memnun değilim. İyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Oynanacak mı, oynanmayacak mı belli değildi. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından birisiyle oynuyoruz. Daha hazır olmamız gerekiyordu. Bugüne kadar inşa ettiğimiz şeylerden uzak kalmamız beni üzdü. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Ama şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri daha doğru yapabiliriz değerlendireceğiz" dedi.

"KOLAY GÜNLER BİZİ BEKLEMİYOR"

Turan ayrıca "Oturup ağlayacak değiliz fakat yalnız Ahmed Kutucu değil. Bruno, Saiz, Dubois'ten yararlanamıyoruz, Shelvey, Midtsjö. Tabii ki bahanelerin arkasına sığınacak değiliz fakat zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz. Burada bulunmaktan mutluyuz. Arada böyle durumlar olabilir. Yardımcı olmak için buradayız. Yardımcı oluyoruz. Biz de daha geniş bir kadroyla hareket etmek isterdik fakat futbolda bu var. Burada olmaktan, bu işi yapmaktan mutluyum. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız fakat kolay günler bizi beklemiyor." ifadelerini kullandı.