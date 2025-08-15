Arda Turan özür diledi: 'Hakkını savunmak zorundayım'

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk Panathinaikos'a penaltılarda elendi.

KIRMIZI KART SONRASI HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Karşılaşmanın 83'üncü dakikasında Arda Turan, oyuncusu Oleh Ocheretko'nun kırmızı kart görmesinin ardından sinirine hakim olamayarak hakem Henryka Reymana'nın üzerine yürüdü.

Bu hareketi sonrası kırmızı kart gören Arda Turan mücadelenin kalan dakikalarını tribünden takip etti.

Arda Turan maç sonrası yaptığı açıklamayla kırmızı kart görmesinden dolayı kamuoyundan özür diledi.

'OYUNCUMUN HAKKINI SAVUNMAK ZORUNDAYIM'

Turan, “Gördüğüm kırmızı kart için üzgünüm ve özür dilerim. Ancak altını çizmek istediğim bir şey var: Eğer oyuncularımdan biri haksız bir kart görüp bu seviyedeki bir maçta oyundan atılırsa, onun hakkını savunmak zorundayım. Bu takımı ve Shakhtar’ın bir parçası olmayı çok seviyorum. Bizi her yerde sevgiyle karşılayan Ukraynalı taraftarlarımız için de minnettarım. Bazen yolun başlangıcı acı verici olabilir ama geleceğe umutla bakmaktan vazgeçmeyeceğiz. Konferans Ligi yolculuğumuz sürüyor. Her zaman söylediğim gibi: Tek takım, tek aile.” ifadelerini kullandı.