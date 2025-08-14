Arda Turan Panathinaikos maçında hakemin üzerine yürüdü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Shakhtar Donetsk'in Panathinaikos ile oynadığı rövanş maçında Arda Turan maçın hakeminin üzerine yürüdü.

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'in Panathinaikos'u ağırladığı rövanş maçında Teknik Direktör Arda Turan sinirlerine hakim olamadı.

Kırmızı kartla oyundan ihraç edilerek tribüne gönderilen Arda Turan maçın Polonyalı hakemi Henryka Reymana'nın üzerine yürüdü.

Yedek kulübesinden personelin ara girmesiyle güçlükle yatıştırılan Arda Turan tribüne çıktı.

Eşleşmede iki 90 dakikadan da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Ukrayna ekibinin turu geçmesi halinde; Arda Turan, Samsunspor maçında cezalı olacak.

