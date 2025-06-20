Arda Turan Shakhtar Donetsk'e merhaba dedi

Teknik direktörlük kariyerine Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te devam edecek Arda Turan, takımla bir araya gelerek, futbolcularla tanıştı.

"BİR DAHA DINAMO KIEV ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Futbolculara konuşma yapan Turan, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak yapmadıklarımızı yapmaya başlamamız lazım. Sahada beraber bir aile görmek istiyorum. Biri bizim oyuncumuza iki kere dokunamaz faulden sonra. Eğer en üst seviyeye gitmek istiyorsak her anı yaşayacağız. Dışarıda en yakın arkadaşınızım, her şeyi konuşabilir, kapıyı çalıp taktik hakkında, hayat hakkında her şeyi konuşabilirsiniz. Sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum.

Kendinize sormuyor musunuz 20 Haziran'da neredeyiz diye? Neden 20 Haziran'da buradayız? Bizim için en önemli konu bu. Yarından itibaren birbirimize sarılacağız. Antrenman sahasında en iyi şekilde çalışacağız. Dışarıda en iyi şekilde eğleneceğiz, beraber olacağız. Ailelerimiz bizim için en önemli olacak ve en üst seviyeye adım adım geçeceğiz" ifadelerini kullandı.