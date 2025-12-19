Konferans Ligi'nin son haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Hırvat ekibi Rijeka'yı Krakow'da ağırladı.

Henryka Reymana Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanırken puanını 13'e yükselten Shakhtar Donetsk lig etabını 6. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldı.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ OLMA İHTİMALİ VAR

Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk'in son 16 turunda Samsunspor ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Samsunspor play-off turunu geçmesi halinde Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano ile son 16 turunda karşılaşacak.

KONFERANS LİGİ 6. HAFTA SONUÇLARI

AEK Larnaca 1-0 KF Shkendija

Zrinjski Mostar 1-1 Rapid Wien

Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznan

Slovan Bratislava 1-0 Hacken

RC Strasbourg 3-1 Breidablik

Dynamo Kiev 2-0 Noah

Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka

Lausanne Sports 1-0 Fiorentina

Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio

AEK Atina 3-2 Universitatea Craiova

Celje 0-0 Shelbourne

Sparta Prag 3-0 Aberdeen

Rayo Vallecano 3-0 Drita

Legia Varşova 4-1 Lincoln Red Imps

AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Bialystok

Omonia Nicosia 0-1 Rakow Czestochowa

Mainz 05 2-0 Samsunspor

Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans

KONFERANS LİGİ'NDE SON 16 TURU'NA KALAN İLK 8 TAKIM

1. Strasbourg

2. Rakow

3. AEK Atina

4. Sparta Prag

5. Rayo Vallecano

6. Shakhtar

7. Mainz 05

8. AEK Larnaca