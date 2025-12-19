Konferans Ligi'nin son haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Hırvat ekibi Rijeka'yı Krakow'da ağırladı.
Henryka Reymana Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanırken puanını 13'e yükselten Shakhtar Donetsk lig etabını 6. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldı.
SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ OLMA İHTİMALİ VAR
Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk'in son 16 turunda Samsunspor ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.
Samsunspor play-off turunu geçmesi halinde Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano ile son 16 turunda karşılaşacak.
KONFERANS LİGİ 6. HAFTA SONUÇLARI
AEK Larnaca 1-0 KF Shkendija
Zrinjski Mostar 1-1 Rapid Wien
Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznan
Slovan Bratislava 1-0 Hacken
RC Strasbourg 3-1 Breidablik
Dynamo Kiev 2-0 Noah
Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka
Lausanne Sports 1-0 Fiorentina
Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio
AEK Atina 3-2 Universitatea Craiova
Celje 0-0 Shelbourne
Sparta Prag 3-0 Aberdeen
Rayo Vallecano 3-0 Drita
Legia Varşova 4-1 Lincoln Red Imps
AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Bialystok
Omonia Nicosia 0-1 Rakow Czestochowa
Mainz 05 2-0 Samsunspor
Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans
KONFERANS LİGİ'NDE SON 16 TURU'NA KALAN İLK 8 TAKIM
1. Strasbourg
2. Rakow
3. AEK Atina
4. Sparta Prag
5. Rayo Vallecano
6. Shakhtar
7. Mainz 05
8. AEK Larnaca