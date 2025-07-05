Arda Turan siftah yaptı!

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan siftah yaptı!

Arda Turan'ın başına geçtiği Shakhtar Donetsk, hazırlık mücadelesinde HNK Gorica'yla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ukrayna ekibi tek golle kazanırken, Arda Turan'da yeni takımının başında ilk galibiyetini almış oldu.

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini yaptığı Shakhtar Donetsk hazırlık karşılaşmasında HNK Gorica ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Shakhtar üst üste net şanslar bulsa da girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

Yavaş yavaş oyuna dahil olan Gorica da bazı şanslar bulsa da karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle daha etkili giren Shakhtar 51. dakikada Eguinaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

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Gelen gol sonrası oyunun kontrolünü iyice eline alan Ukrayna ekibi net şanslar bulsa da bu pozisyonları golle sonuçlandıramadı.

Gorica maçın son anlarında kontra ataklarla birkaç pozisyon bulsa da karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Shakhtar, Arda Turan yönetiminde çıktığı ilk maçta 1-0 sahadan galip ayrıldı.

Shakhtar bir sonraki hazırlık karşılaşmasında 6 Temmuz Pazar günü Slovaco ile karşı karşıya gelecek.

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