Arda Turan Süper Lig'e gülerek veda etti

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Eyüpspor 40.dakikada Mama Thiam ve 42.dakikada Ampem'in golleriyle üç puana ulaşırken Antalyaspor'un tek golü 87.dakikada Gaich'ten geldi. Arda Turan takımının başında çıktığı son maçtan galibiyetle ayrıldı.
ARDA TURAN'DAN VEDA
Maçın ardından Arda Turan'ın küçük oğlu Hamza Turan sahaya inerken Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'da oradaydı. Arda Turan konuşma yaparak oyuncularına veda etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
40. dakikada Mame Thiam’ın ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 1-0
42. dakikada Tayfur’un ara pasında topla buluşan Thiam’ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Abdullah, sağına gelen topu çeldi. Pozisyonun devamında Ampem’in sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
45+1. dakikada Ampem'in akıl dolu pasında topla buluşan Tayfur'un topla birlikte ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdullah topu kornere çeldi.
51. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Samudio’nun kafa vuruşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Melih Kabasakal çizgi üzerinde çıkardı.
72. dakikada Safuri’nin rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Birkan topu kornere çeldi.
87. dakikada Hamza Akman'ın hatasında topu kapan Safuri’nin pasında Gaich, meşin yuvarlağı kaleci Birkan’ın sağından ağlarla buluşturdu. 2-1