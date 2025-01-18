Arda Turan Süper Lig’in genç golcüsüne göz dikti

Süper Lig’in flaş ekiplerinden Eyüpspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Yalçın Kayan ve Hamza Akman ile sözleşme imzalayan İstanbul ekibi, son olarak Süper Lig’in genç golcüsüne gözünü dikti.

Teknik Direktör Arda Turan’ın Beşiktaş’ın altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu’nu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Eyüpspor yönetiminin şartların olgunlaşması durumunda genç golcü için teklif yapması bekleniyor.

Beşiktaş yönetiminin çıktığı 17 maçta 1 gol atan genç golcü için kararını yeni teknik direktör Solskjaer’in kararı doğrultusunda vereceği öğrenildi.