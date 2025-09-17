Arda Turan taktik tahtasında Beşiktaş'ı nasıl mat ettiğini anlattı

Shakhtar Donetsk’in genç teknik direktörü Arda Turan, Maçkolik’te Engin Kehale ile yaptığı Yüz Yüze programında Beşiktaş ile oynadıkları Avrupa Ligi eşleşmesinin taktik detaylarını anlattı. Turan, taktik tahtasında rakip analizini satır satır aktarırken, Beşiktaş karşısında turu getiren oyun anlayışını açıkladı.

İLK KURAL: STOPERLERİ SAHAYA GETİRMEMEK

Arda Turan, Beşiktaş karşısındaki temel prensiplerinden birini şu sözlerle dile getirdi:

"Beşiktaş maçında iyi analiz yaptık ve oyuncularımız bunu çok iyi uyguladı. Bir defa bizim başlama vuruşunda birinci kuralımız Paulista, Uduokhai ve Jurasek’i kendi sahamıza getirmiyoruz. Çünkü biz o alanda maksimum 8’e 6 oynamak istiyoruz. Bu çok önemli."

MATVİYENKO İLE ÜÇGENLER

Genç teknik adam, maçın başlangıç planını da açıkladı:

"Biz maçın başında uzun vuracaktık aslında. Baskıyı görmeyince kalecimize seslendik. Matviyenko ile birlikte küçük üçgenler kurarak Abraham’ın da tam hazır olmamasını bildiğimizden rahat çıktık."

RAFA SİLVA’YA ÖZEL ÖNLEM

Orta saha kurgusuna özellikle dikkat çeken Turan, 6 numaraya verdiği talimatı şöyle anlattı:

"Takımımızın 6 numarasının tek görevi vardı. Rafa Silva’yı taşımak. Eğer Rafa, Gomes’i bırakırsa devamında dripling üzeri pasla orta sahadan çıkmak istiyorduk. 6 numaramızın Rafa ve Abrahım’ın dibinde değil, hemen önünde yer almasını planladım. Yoksa aralarında kalacaktı. Matviyenko, Sudakov ve Gomes ile orada küçük üçgenler için hazırlık yaptık."

PEDRINHO VE RASHICA DETAYI

Arda Turan, sol bek Pedrinho’nun rolünü ise şöyle tanımladı:

"Ne zaman Matviyenko Rafa Silva’nın baskısından kurtulur o zaman sol bekimiz Pedrinho, Rashica’nın arkasına sarkar. Aksi durumda sol bekimiz yerinde kaldı. Bunlar prensip."

SAYISAL ÜSTÜNLÜK VURGUSU

Beşiktaş’ın 10 kişi kalması sonrası oyunu nasıl şekillendirdiklerine de değinen Turan, şunları söyledi:

"Bazen teknik adamlar 10 kişi kalan rakibi açamadıkları için sitem ediyorlar. Tabii açamazsın. Neden? Senin sayısal fazlalık yapabilmen için dripling ve savunma arkası koşusu yapman lazım. Kendine alan açman için bu çok önemli."

“İNÖNÜ’DE 10-20 DAKİKA HERKES OYNAR”

Turan, oyuncularını uyardığı kritik detayı da paylaştı:

"Oyunculara 'Beşiktaş durumundan bağımsız İnönü'de mutlaka 10-20 dakika iyi oynayacak. En iyi takımı da buraya getirseniz oynayacaklar' dedim."

“SİSTEMİME ÇOK AŞIĞIM”

Sözlerinin sonunda futbola olan tutkusunu dile getiren Arda Turan, duygusal yanına da dikkat çekti:

"Bazen çok duygusal olabiliyorum. Bazen maçta kendimi kaybedebiliyorum. Çünkü kendi sistemime çok aşığım."