Arda Turan Trabzonspor'un transfer teklifini kabul etmedi

Trabzonspor, Eyüpspor'dan Ümraniyespor'a kiralık olarak transfer olan ve son günlerin formda ismi Umut Nayır'i istediği iddia edildi. Yapılan transfer girişimi, Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan'dan olumsuz cevap geldi.

Arda Turan Trabzonspor'un transfer teklifini kabul etmedi

Sezon bitmeden transfer açıklamalarına başlamayı hedefleyen Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor, Ümraniyespor'un formda ismi Umut Nayır'i gözüne kestirdi.

UMUT NAYIR TRANSFER GÜNDEMİNDE
Kuzey Ekspres'in haberine göre; Bordo Mavililerin sezon başından itibaren transfer gündeminde yer alan Umut Nayır'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Umut Nayır bu sezon performansıyla yeniden transfer gündeminde konuşulan isimler arasında yer aldı. 27 maçta 15 gol, 3 asistlik performansıyla küme düşme adayı olarak gösterilen Ümraniyespor'da önemli bir istatistik yakalayan 29 yaşındaki forvet için Ertuğrul Doğan'ın girişimlere başladığı öne sürüldü.

ARDA TURAN BIRAKMAK İSTEMİYOR
Ertuğrul Doğan'ın Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile görüştüğü öne sürülürken, transfer girişimlerine Arda Turan'dan olumsuz yanıt geldiği kaydedildi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Süper Lig'e çıkmaları durumunda Umut Nayır'ı takımda tutmak istediğini yönetime ilettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ancak Eyüpspor Süper Lig'e çıkamazsa Umut Nayır transferi için taraflar yeniden masaya oturabilir. Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'de 59 puanla 5. sırada yer alıyor.

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