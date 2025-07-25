Arda Turan "Tur daha bitmedi"

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oyun planlarını iyi uyguladıkları için oyuncularına teşekkür eden Arda Turan, “Burada oynamak kolay değil. Topa sahip olarak başladık. Oyun planımızı iyi uyguladık. Pozitif kısımları yanımıza alıp, negatif kısımlara odaklanmamız lazım. Bu kadar basit 2 gol yemememiz gerekiyor. Buraları daha iyi oynamamız lazım. Oyuncularım çok genç. Ben Bordeaux’da 19 yaşında kırmızı kart görerek her şeyi mahvetmiştim. Daha üst seviyelere gitmek istiyorsak daha iyi oynayacağız. Tur daha bitmedi. Beşiktaş büyük bir takım. Orada da en az buradaki kadar hatta daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

‘PLAN DIŞINDAKİ PASTAN RAHATSIZ OLURUM’

En iyi savunmanın topa sahip olmak olduğunu belirten Arda Turan, “Gördüğünü yapmaktan korkma diye Fatih hocadan öğrendim. Teknik direktör olarak bunu yapmaya çalışıyorum. En iyi savunma topa sahip olmak. Bizim bütün paslarımız planlı. Plan dışındaki pastan rahatsız olurum. Maçta da görmüşsünüzdür. Bazen pas yaparken de kızdım. Plan dışı paslarda, çünkü onun devamı hata yaptırır” ifadelerini kullandı.

‘PLANIMIZ ÖN ALAN BASKISIYDI’

Yaptıkları ön alan baskısıyla Beşiktaş’ın oyun kurmasında zorlaştırmaları ve maçta bu durumun ilk planları olup olmadığı sorulan Arda Turan, “Aslında Mert’e daha fazla baskı yapmaya çalıştık. Mert, iyi uzun toplar atıyor. Zaten ikinci golü de buradan yedik. Karşılaşma planlarını değiştirmedik. Dünyadaki her takıma karşı benzer oynayacağız. Orkun gibi Gedson gibi isimler olunca baskıyı çözebiliyorlar. Demir Ege beğendiğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncu. Kerem hoca maçtan önce inşallah Demir Ege oynamaz dedi. Planımız ön alan baskısıydı. Topu kazanacağımızı biliyorduk. İyi beklerimiz var. 36, 37 kilometrelere çıkan oyuncularımız var. Oyuncularım genç ve onlara potansiyellerini hatırlatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ın geçiş oyununda çok fazla gol attığına dikkat çeken Arda Turan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Tur henüz bitmedi. Beşiktaş geçişten çok fazla gol atan bir takım. Deplasmanda tehlikeli olacaklar. Taraftarımıza ve oyuncularıma 0-0’mış gibi maça çıkacağımızı hatırlatacağım. Ayrıca Beşiktaş camiası ve Serdal başkana çok teşekkür ediyor