Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Dinamo Kiev'den yanıt

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü Arda Turan'ın görevine getirilmesinin ardından verdiği ilk röportajda Dinamo Kiev'le ilgili sözleri polemik konusu oldu.

Genç teknik direktör, "Dinamo Kiev'in önemli bir rakip olduğunu biliyorum. Onlara çok saygı duyuyorum. Ve hedefim onların bir daha asla Ukrayna şampiyonu olmalarına izin vermemek" ifadelerini kullanmıştı.

Turan'ın bu sözlerine Dinamo Kiev'in tecrübeli yıldızı Andriy Yarmolenko'dan yanıt geldi:

"Açıkçası bu bende tek bir duyguya sebep oldu. Bu sözler bizim doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü Shakhtar'a yeni bir teknik direktör geliyor ve yaptığı ilk şey Dinamo'dan bahsetmek"

Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi'nin 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştı.