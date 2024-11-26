Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi

Kaynak: İHA
Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulüp ve 2 teknik direktörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulüp ve 2 teknik direktörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk edilen takımlar ve kişilere ait disiplin raporları, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından açıklandı.

Sevk edilenler arasında:

  • Eyüpspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Bodrum FK, Beşiktaş ve Göztepe, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle,
  • Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor ve Göztepe, saha olayları nedeniyle,
  • Fenerbahçe ve Kayserispor, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle,
  • Kayserispor ve Hatayspor, talimatlara aykırı hareket nedeniyle,
  • Çaykur Rizespor, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle,
  • Çaykur Rizesporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic, kural dışı hareket nedeniyle,
  • Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, talimatlara aykırı hareket nedeniyle,
  • Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle,
  • Beşiktaş Kulübü görevlisi Hüseyin Erdinç Gültekin, talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı nedeniyle,
  • Göztepe Kulübü görevlisi Gönenç Yafes Natik Katkat, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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