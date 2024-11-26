Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulüp ve 2 teknik direktörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk edilen takımlar ve kişilere ait disiplin raporları, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından açıklandı.

Sevk edilenler arasında: