Arda Turan zirveye yürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan zirveye yürüyor

Süper Lig’in flaş ekiplerinden Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde zirveye yürüyor. İstanbul temsilcisi ligin ilk 5 sırasındaki takımlara sadece 1 defa mağlup olurken sadece Fenerbahçe ile karşılaşmadı.

Süper Lig’e bu sezon ilk kez yükselen Eyüpsor, büyük bir sürprize imza atıyor. Son olarak kendi sahasında Samsunspor’u 3-0 mağlup eden Eyüpspor, Teknik Direktör Arda Turan ile zirveye yürüyor.

Eyüpspor, zirvedeki takımlardan Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Arda Turan’ın öğrencileri ilk 5 sıradaki takımlardan sadece Beşiktaş’a 2-1’lik skorla maplup olurken Fenerbahçe ile henüz karşılaşmadı.

Eyüpspor, 15 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 26 puan toplayarak ligde 4. Sırada yer alıyor. Arda Turan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada en önemli amaçlarının ligde kalmak olduğunu belirtse de İstanbul temsilcisinin sezonu beklentilerin çok üzerinde bitirme ihtimali bulunuyor.

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