Arda Turan'a kırmızı kart! Fenerbahçe'nin golü sonrası saha karıştı

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Arda Turan'a kırmızı kart! Fenerbahçe'nin golü sonrası saha karıştı

Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında Yusuf en-Nesyri ilk yarının uzatmalarında attığı golle beraberliği yakaladı. Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan hakeme itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Maçın ilk yarı düdüğüyle birlikte saha karıştı.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Fenerbahçe maçında ilk yarının son dakikalarında itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'nin golünden önce Caner Erkin'e faul yapıldığı yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Emre Kargın, Arda Turan'a kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan devre düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı.

Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu ve saha karıştı. Araya giren futbolcular ile birlikte gerginlik sona erdi.

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