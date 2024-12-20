Arda Turan'a kırmızı kart! Maçta gerilim had safhada

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Fenerbahçe maçında ilk yarının son dakikalarında itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'nin golünden önce Caner Erkin'e faul yapıldığı yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Emre Kargın, Arda Turan'a kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan devre düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı.

Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu ve saha karıştı. Araya giren futbolcular ile birlikte gerginlik sona erdi.