Arda Turan'a sürpriz teklif

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Arda Turan'a sürpriz teklif

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan için Ukrayna'dan transfer teklifi geldi.

Eyüpspor'u geçen sezon Süper Lig'e çıkartan ve başarılı bir grafik çizen teknik direktör Arda Turan yabancı takımların dikkatini çekiyor. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk teknik direktör Marino Pusic ile yollarını ayırmaya hazırlanırken Arda Turan'a teklif yaptığı iddia edildi.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEDİ

Turan gelen teklifi şu an değerlendirmedi ve sezon sonuna bıraktı. Eyüpspor ile 74 resmi maça çıkan Arda Turan 42 galibiyet 13 beraberlik ve 19 de mağlubiyet aldı. Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından Trabzonspor ile de anılmıştı.

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