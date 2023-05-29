Arda Turan'a takım elbise cezası geliyor

Sakaryaspor- Eyüpspor maçında İstanbul ekibinin Teknik Direktörü Arda Turan'ın Pro-Lisansı olmamasına rağmen saha kenarına takım elbise ile çıkması tepkilere neden oldu.

Arda Turan'a takım elbise cezası geliyor

Spor Toto 1.Lig Play-Off 1.Tur maçında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelmişti. Eyüpspor, Alpaslan Öztürk ile 120. dakikada fileleri havalandırmış ve takımını bir üst tura çıkartmıştı.

TAKIM ELBİSE İLE ÇIKMASI TEPKİ ÇEKTİ
Bu maçta gözler Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın üzerindeydi. Arda Turan'ın Pro-Lisansı olmaması rağmen takım elbise ile maça çıkması tepkilere sebep oldu.

"DİKKATE ALAN KİM?"
Mustafa Çevik adlı bir medya mensubunun twitter'da yaptığı paylaşım ise birçok taraftarın dikkatini çekti. Mustafa Çevik yaptığı paylaşımda, "Sakaryaspor-Eyüpspor play-off maçı. FIFA ve UEFA kuralları net: "Pro diploması olmayan takım elbise giyemez." Arda Turan, Kerem Yavaş’ın Pro diplomasını kullanıyor. Bu akşam sahada takım elbiseli. UEFA ve FIFA kuralını dikkate alan kim? Avrupa’da bu hareket diploma iptali" ifadelerini kullandı.

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