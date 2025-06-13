Arda Turan’a Türkiye’den ret: O oyuncuya izin çıkmadı

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna ekibine ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak için harekete geçmişti.
İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak isteyen Shakhtar Donetsk'e Jose Mourinho'dan izin çıkmadı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetimine verdiği raporda İsmail Yüksek'in takımda kalması gerektiğini belirtti.
Fenerbahçe yönetimi de Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda İsmail Yüksek için gelen teklifleri rafa kaldırdı.
Geçen sezon 30 maçta 1.706 dakika süre bulan İsmail Yüksek, 2 asistlik skor katkısı verdi.