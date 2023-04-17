Arda Turan'dan açıklama: Umutluyum

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Arda Turan'dan açıklama: Umutluyum

Arda Turan, Eyüpspor'un başındaki ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Aynı zamanda teknik direktörlük kariyerinde de ilk maçı olan Arda Turan, macerasına mağlubiyetle başladı.

Arda Turan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İşte o paylaşım;
"Teknik direktörlük hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımımı parçası olmaktan mutluluk duyduğum Eyüpspor ailesi ile birlikte atmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Dün maalesef istediğimiz neticeyi alamasak da ortaya koyduğumuz performans, oyun ve takımımızın birlikteliği beni gelecek için çok umutlandırdı. Başta Başkan Murat Özkaya olmak üzere As Başkan Fatih Kulaksız ve tüm yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkür ederim. İnşallah ülkemize örnek olacak çok güzel bir hayali inşa edeceğiz.

NOT: Bildiğiniz üzere, ilk maçımızdan 48 saat önce göreve geldik. Aldığım sayısız tebrik mesajı için herkese çok teşekkürler, tebriklerine dönemediğim arkadaşlarım, dostlarım oldu; desteğiniz benim için çok kıymetli. Vakit, çalışma vakti. Heyecanımızı, motivasyonumuzu ve tüm konsantrasyonumuzu tamamen işimize vereceğimizi söylemek isterim. Herkese selamlar, sevgiler."

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