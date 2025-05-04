Arda Turan’dan büyük sürpriz! Londra’da kritik görüşme

Eyüpspor'daki performansıyla adından söz ettiren teknik direktör Arda Turan ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. 38 yaşındaki teknik adamla görüşmeler başladı.

Trendyol Süper Lig'de ilk teknik direktörlük deneyiminde Eyüpspor'da önemli işlere imza atan teknik direktör Arda Turan ile ilgili flaş gelişme yaşandı. İstanbul ekibinin tarihinde ilk kez Süper Lig vizesini almasını sağlayan genç teknik adam, bu sezon da önemli işlere imza attı.

LONDRA’DA KRİTİK GÖRÜŞME

Eyüpspor’da büyük çıkış yakalayan Arda Turan ile ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Shakthar Donetsk, 38 yaşındaki teknik adamla Londra'da bir araya geldi ve resmi görüşmeler başladı. Taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

ÖZEL | Shakhtar Donetsk yetkilileri Arda Turan ile Londra'da bir araya geldi ve taraflar arasındaki resmi görüşmeler yeniden başladı. Taraflar anlaşmaya yakın! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 4, 2025

Shakhtar Donetsk şu anda Ukrayna Premier Lig'de 27 hafta sonunda 57 puanla üçüncü sırada. Zirvede yer alan Dinamo Kiev'in ise 67 puanı bulunuyor.