Arda Turan’dan duygusal Shakhtar sözleri: “Bir saniye bile..."

Eyüpspor’la geçirdiği başarılı sezonun ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, İspanyol basınından Marca’ya özel açıklamalarda bulundu.

"NEŞE KATMAYA GELDİK"

Göreve geliş sürecini anlatan Turan, “Bir saniye bile tereddüt etmedim. Buradaki insanlar yaklaşık üç yıldır çok zor bir dönemden geçiyor. Böyle bir ortamda nasıl düşünebilirdim ki? Biz buraya insanların hayatına yaptığımız işle biraz da olsa neşe katmak için geldik” ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIN PROFESYONELLİĞİNE HAYRANIM"

Turan, savaş şartlarında futbol oynamanın zorluklarına da değinirken, oyuncularına ayrı bir parantez açtı:

“Hayat söz konusu. Ama oyuncularım inanılmaz derecede profesyonel. Sahaya ne olursa olsun %100’lerini veriyorlar. Her toplantıda onlara şunu söylüyorum: ‘Futbol önemli ama hayatta ailemizden daha önemli hiçbir şey yok.’ En başından beri onların her anında yanlarında olduğumu hissettirmeye çalışıyorum.”

"HER HOCAMDAN BİR ŞEY ALDIM"

Teknik adamlık kariyerinde ilham aldığı kişileri de paylaşan Arda Turan, üç büyük isme vurgu yaptı:

“Savunmada Simeone’nin çözümleri, hücumda Luis Enrique’nin organizasyonları beni etkiledi. Fatih Terim’den ise oyuncularla ilişki kurmayı ve baskı anlarında karar vermeyi öğrendim. Her teknik adamın en iyi tarafını alıp kendi tarzımı oluşturmaya çalışıyorum.”