Arda Turan'dan rehavet uyarısı! 'Kibirli davranırsak...'

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın oynanacak rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"EN ZOR MAÇIMIZ OLACAK"

Beşiktaş'a karşı uynaık olmaları gerektiğinin altını çizen Arda Turan takımına rehavet uyarısında bulunarak şunları söyledi:

"Yarın bizim açımızdan psikolojik olarak en zor maçımız olacak. Beşiktaş'ın tarihi bu geri dönüşlere alışık. Bizim için sezonun finali gibi olacak. Tüm benliğimizle yüzde yüzümüzü sahada ortaya koyacağız. Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil. Futbola ve oyuna saygı duymak zorundayız. Yarın kibirli veya rahat davranırsak başımıza gelecekler bütün sezon bizi kovalayabilir."

"BİRDEN HER ŞEYİN OTURMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Kısa sürede önemli gelişim gösterdiklerini ama henüz tam olarak istenilen seviyeye gelemediklerini belirten Arda Turan, "Shakhtar'ın kendi oyun kültürü var. Topa sahip olmak ve oyuna hükmetmek gibi. Birden yüksek seviyede her şeyin oturması mümkün değil. İnönü'de de eksiklerimiz vardı. Otomatizm ve mekanizma için henüz erken ama oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu yaptıkları bile büyük bir şey." dedi.

"BİZİM İÇİN TEK FİNAL YARIN"

Gelen soru üzerine Türkiye'de oynanacak Avrupa Ligi finali için hayal kurmadıklarını asıl finalin yarın oynanacağını belirten Arda Turan, "Bizim için bir tane final var o da yarın. Uzun vadeli hedeflere bakarsak aradaki merdivenlere takılıp düşeriz. Bütün hayallerimizi yarın kazanmak üzerine kurduk." diye konuştu.