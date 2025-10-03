Arda Turan'dan "Savaşlara son verin" çağrısı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında İskoçya temsilcisi Aberdeen'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arda Turan, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekti.

"Buraya savaşın devam ettiği Ukrayna'dan geldik" diyen Turan, "Savaşlar tüm dünyada sürüyor. İnsanlar ve çocuklar açlıktan ölüyor. Sumud Filosu, Gazze'ye doğru ilerliyor. Umut sembolü olmaya çalışıyorlar. Biz ise kendi tarafımızda ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Tek başımıza savaşları durdurmayı hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MODERN DÜNYADA BU NASIL OLABİLİR ANLAYAMIYORUM"

Uluslararası topluma seslenen Turan, şunları söyledi:

"Ben dünyadaki savaşları durdurma gücüne sahip liderleri, insanların ve çocukların ölümlerini durdurmak için gerçek adımlar atmaya ve inisiyatif almaya çağırmak istiyorum. Bu savaşlara son vermeliyiz. Modern dünyada bunun nasıl olabildiğini anlayamıyorum. Bunu anlamak imkansız. Tüm kalbimle ve dualarımla Filistin'de ve Ukrayna'da savaşta yaşayan herkesin yanındayım."