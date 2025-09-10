Arda Turan'ı çalıştırdığı futbolcudan dinleyin: Top bizdeyken Barcelona!

Türkiye’de Eyüpspor ve Iğdır FK formaları giyen Belçikalı futbolcu Gianni Bruno, Eyüpspor ve Arda Turan'la ilgili deneyimlerini "Deux Nuits Avec" programında anlattı.

Gazeteci Nafi Alpay, Bruno'nun açıklamalarını Türkçeye çevirip sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'ye gelme konusunda tereddütleri olduğunu anlatan Gianni Bruno, "Özellikle maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntılar bilinen bir durumdu. Eyüpspor ise Süper Lig’e yükselme hedefi olan bir 1. Lig takımıydı, bu yüzden başlangıçta çok sıcak bakmadım" dedi.

Arda Turan'ın kendisiyle telefonda görüştüğünü aktaran Bruno, "Arda Turan hem kulüp hakkında hem de şehir hakkında bilgi verdi. Onun gibi bir isim sizi aradığında ister istemez düşünüyorsunuz. Benim Türkiye’ye transferim de bu şekilde gerçekleşti. Eyüpspor’da harika bir sezon yaşadık; şampiyon olduk, Süper Lig’e çıktık ve ben de gol kralı oldum" diye konuştu.

"TAKTİKSEL OLARAK ÇOK İYİ FİKİRLERİ VARDI"

Turan'ın oyunu tarzını anlatan Gianni Bruno, şunları söyledi:

"Oyun anlayışı hücuma dayalı bir oyundu. Topa sahip olmaya ve kaybedildiğinde ise çok hızlı bir şekilde geri kazanmaya odaklanıyordu. Aslında, Barcelona ve Atletico Madrid’de edindiği deneyimleri birleştirmişti. Yani top bizdeyken daha çok Barcelona’da Luis Enrique’den öğrendiği prensipleri uyguluyordu. Top bizde olmadığında ise Simeone’nin Atletico’daki anlayışına benzer şekilde takım halinde blok savunma yapıyorduk. Bence çok iyi fikirleri vardı."

"ANTRENMANLARI BELÇİKA VE FRANSA SEVİYESİNDE"

Antrenmanlara da değinen Bruno, "Arda Turan’ın antrenmanlarını kendi deneyimlerime göre kıyaslamam gerekirse, temposunun Belçika seviyesinde, taktiksel yönünün ise Fransa seviyesinde olduğunu ifade edebilirim. Ciddi tecrübe sahibi bir isim. Çok büyük teknik direktörlerle çalıştı ve öğrendiklerini antrenmanlarda bize aktarıyordu. Maçlara çok çalışıyorduk, taktiksel olarak çok iyi hazırlanıyorduk. Rakiplerimizi iyi analiz ediyordu" dedi.

"BAZEN OYUNA DAHİL OLUYORDU VE BİZDEN İYİYDİ"

"Arda Turan ile çalışmaktan gerçekten büyük keyif aldım" diyen Gianni Bruno, "Bana çok şey kattı. Bazen bana bir şeyler söylediğinde 'Ne demek istiyor acaba' diye düşünüyordum ama sonra sahada bunları uyguladığımızda 'Aa evet, gerçekten ilginçmiş' derken buluyordum kendimi" ifadelerini kullandı.

Turan çoğu zaman antrenmanlara katıldığını belirten Bruno, "Hatta bazen oyunun içine giriyordu ve o an hepimiz ister istemez onu izliyorduk. Hâlâ üst düzeydeydi, hatta açıkça bizden daha iyiydi. Gerçekten harikaydı. Açıkçası onunla geçirdiğim bir buçuk yıl benim için çok değerliydi" şeklinde konuştu.

"İNSANİ YÖNÜ ÇOK KUVVETLİ"

Eski futbolcu olması nedeniyle Turan'ın kendilerini anladığını dile getiren Bruno, "Arda Turan insani yönü kuvvetli biri. Oyuncularına çok yakındı ve sürekli iletişim halindeydi. Takıma çok önem veriyordu; birlik olmamıza, aile gibi kalmamıza özen gösteriyordu. Bize sık sık izin de verirdi. Mesela cumartesi bir maçı kazandıysak 'Çarşamba öğleden sonra toplanıyoruz, hadi gidin eğlenin' derdi. Tabii bence bu biraz onun da işine geliyordu(gülüyor). Eski bir futbolcu olduğu her hâlinden belli oluyordu, bizi anlıyordu" dedi.