Ukrayna futbolunun efsane teknik direktörlerinden Myron Markevych, ligde ve Avrupa'da üst üste puan kayıpları yaşayan Shakhtar Donetsk ile ilgili çarpıcı bir eleştiride bulundu.

"TEK BİR GOL POZİSYONU BİLE YARATAMAMAK KORKUNÇTU"

Ukrayna basınından Sport UA'ya konuşan Myron Markevych, Shakhtar Donetsk'in çağ dışı bir futbol oynadığını söyledi.

Shakhtar Donetsk'in Legia Varşova'ya 2-1 yenildiği Konferans Ligi maçını değerlendiren Markevych, "Shakhtar'da kimse, Brezilyalılar bile oyunu kontrol etmek istemiyor ancak bunu yapmaları gerekiyor. O zaman neden onları aldılar ki? Legia defansif oynuyordu ve takım, sadece sahanın dört bir yanına kısa paslar atan değil, oyunu kontrol etmekten korkmayan oyunculara ihtiyaç duyuyordu.

Maç boyunca tek bir gol pozisyonu bile yaratamamak korkunçtu. Son 15 dakikada ise sahada tamamen akıl almaz bir şey yaşandı. Kimse sorumluluk almıyor, kimse gösteriş yapmıyor, herkes sadece oynuyor. Shakhtar çağ dışı bir oyun oynuyor." dedi.

ARDA TURAN'IN EKİBİ 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde sırasıyla LNZ Cherkasy'e 4-1 yenilen ve Polessya ile golsüz berabere kalan Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde de Legia Varşova'ya 2-1 mağlup olmuştu.