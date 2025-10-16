Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in Rus liginde mücadele edeceği öne sürüldü.
Rusya'da yayın yapan Sport Baza'nın iddiasına göre, Shakhtar Donetsk yönetimi lisans işlemlerini başlattı.
Shakhtar Donetsk'in gelecek sezon Rusya ikinci ligine katılacağı iddia edildi. Donetsk ekibinin, iç saha maçlarını Kırım'da oynayacağı belirtildi.
Shakhtar'ın maçlarını oynadığı Donetsk bölgesi, 2022'de başlayan savaşta Rusya tarafından ele geçirilmişti. Shakhtar Donetsk savaş nedeniyle Avrupa maçlarını Ukrayna dışında oynuyor.
İddialar doğru çıkarsa Shakhtar Donetsk, FIFA ve UEFA'nın organizasyonlarına katılamayacak. Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulanan Rusya, uluslararası spor turnuvalarında yer alamıyor.