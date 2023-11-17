Arda Turan’ın Altay’ın şifrelerini verdiği toplantının görüntüleri yayınlandı. Maç 7-1 bitti

Eyüpspor 7-1 kazanılan Altay maçı sonrası teknik direktör Arda Turan’ın maç topla görüntülerini paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Turan’ın Altay’ın şifrelerini verdiği toplantının görüntüleri yayınlandı. Maç 7-1 bitti

Arda Turan'ın Eyüpspor maçı öncesi yaptığı değerlendirme toplantısında futbolcularına verdiği taktikler dikkat çekti.

Eyüpspor o anları “Başarı asla tesadüf değildir” diyerek paylaştı.

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ALTAY’A GOL YAĞDIRDILAR: 7-1

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 7-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bu galibiyetle maç fazlasıyla 30 puana yükselen Eyüpspor, en yakın rakibi Kocaelispor'un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Ligde 5 puanı bulunan Altay ise son sırada yer aldı.

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