Arda Turan’ın Altay’ın şifrelerini verdiği toplantının görüntüleri yayınlandı. Maç 7-1 bitti

Arda Turan'ın Eyüpspor maçı öncesi yaptığı değerlendirme toplantısında futbolcularına verdiği taktikler dikkat çekti.

Eyüpspor o anları “Başarı asla tesadüf değildir” diyerek paylaştı.

ALTAY’A GOL YAĞDIRDILAR: 7-1

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 7-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bu galibiyetle maç fazlasıyla 30 puana yükselen Eyüpspor, en yakın rakibi Kocaelispor'un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Ligde 5 puanı bulunan Altay ise son sırada yer aldı.