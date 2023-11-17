Arda Turan’ın Altay’ın şifrelerini verdiği toplantının görüntüleri yayınlandı. Maç 7-1 bitti

Arda Turan'ın Eyüpspor maçı öncesi yaptığı değerlendirme toplantısında futbolcularına verdiği taktikler dikkat çekti.
Eyüpspor o anları “Başarı asla tesadüf değildir” diyerek paylaştı.
ALTAY’A GOL YAĞDIRDILAR: 7-1
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 7-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekti.
Bu galibiyetle maç fazlasıyla 30 puana yükselen Eyüpspor, en yakın rakibi Kocaelispor'un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Ligde 5 puanı bulunan Altay ise son sırada yer aldı.
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