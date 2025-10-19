Eyüpspor'dan ayrılan ve sezon başında Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan takımının başındaki performansıyla sınıfı geçmeyi başarmıştı. Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Arda Turan'ın takımı, Ukrayna'dan ayrılıyor.

ARDA TURAN RUSYA 2. LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Rus basınında yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk Yönetimi, yeni sezonda Rusya'da mücadele etmek için resmi başvurularını yaptı. Ayrıntılarda Donetsk'in, gelecek sezon Rusya 2. Ligi'nde yer alacağı ve bunun için lig yönetiminden gerekli olan izinlerin şimdiden tamamlandığı belirtildi. Shakhtar'ın, 2. Lig B Grubu'nun 1 grubuna yerleştirilecek ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacak.

ARDA TURAN'I YIKAN KARAR

Bu gelişmenin ardından Ukrayna basınından da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Arda Turan'ın, yönetimin aldığı bu karardan hoşnut olmadığı öne sürüldü. Başarılı teknik adamın, takımdan ayrılmayı düşünebileceği ve uzun yıllar hizmet etmek istediği Shakhtar'da hayallerinin yıkılmış hissettiğini ve kariyerinin kısa sürebileceği aktarıldı.

