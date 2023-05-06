Arda Turan'ın hedefi Süper Lig

Eyüpspor'un Teknik Direktörü olan Arda Turan, bu sezon İstanbul ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirtti.

Arda Turan'ın hedefi Süper Lig

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde konuştu. Turan, Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkmak istediklerini dile getirdi.

Ligde 36. haftayı bay geçen Eyüpspor'un 37. haftada Dyorex Boluspor ile karşılaşacağını hatırlatan Turan, şunları kaydetti: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ama maç maç gidiyoruz. Bizim için önemli olan öncelikle Boluspor maçı. Ama oyuncularımdan çok memnunum, çok iyi çalışıyorlar. Şu anda iyi duruma da geldiler. Bay haftası da bize iyi geldi. Önümüzdeki haftalarda istediklerimizi daha iyi ortaya koyacağız. Oynatmak istediğimiz sistem için ister istemez biraz zaman lazım. Aynı zamanda sonucu da almamız lazım."

"DAHA YENİ TEKNİK DİREKTÖR OLDUM"
Üniversite öğrencileriyle futbol, geçmiş ve gelecek hakkında konuşacaklarını belirten Turan, geçmişte futbolcu olarak geldiği üniversiteye bugün teknik direktör olarak katıldığını vurgulayarak "Daha yeni teknik direktör oldum belki tavsiyeleri olur ve yardımcı olurlar bana" ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCADAN HER ZAMAN DESTEK LAZIM"
Gerek futbolcuyken gerekse de teknik adamken Fatih Terim'e birçok konuda danışması hakkında da konuşan Arda Turan, "Fatih hocadan her zaman destek lazım." açıklamasını yaptı. (AA)

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