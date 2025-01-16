Arda Turan'ın istediği Beşiktaşlı

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısını 30 puanla 5’inci sırada bitiren Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Göztepe’den Yalçın Kayhan’ı kadrosuna katan eflatun-sarılı ekip, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Enis Bardhi’ye teklif yaptı. Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcu ile anlaşma sağlanamadı. İstanbul ekibi, orta alana en az 1 takviye daha yapmayı planlıyor.

MUSTAFA HEKİMOĞLU GÜNDEMDE

Daha önce Galatasaray’dan Erencan Yardımcı’yı kadrosuna katıp, parlatarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’a gönderen Eyüpspor, Beşiktaş’ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu’nu da takipte. Eflatun-sarılılar, 17 yaşındaki genç golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Şu ana kadar Beşiktaş’a resmi olarak teklif yapmayan Eyüpspor’un önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara teklifi iletmesi bekleniyor. Özellikle Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın Mustafa Hekimoğlu'nun alınmasını istediği öğrenildi.