Arda Turan'ın maç öncesi yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu

Trendyol 1.Lig'de Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan'ın maç önünde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Arda Turan'ın maç öncesi yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu

Aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından yolun teknik direktör olarak devam eden Arda Turan'ın ilk adresi TFF 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor olurken, İstanbul ekibi sezonun ilk maçında Ankara temsilcisi Keçiörengücü'ne konuk oldu.

YAPTIĞI KONUŞMA GÜNDEM OLDU
Karşılaşmayı Caner Erkin'in 58. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanarak sezona 3 puanlı bir başlangıç yapan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın karşılaşma öncesi soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu.

"SICAK SAHA MAHA BUNLAR HİKAYE"
Arda Turan konuşmasında "Birinci önemli konu, maç. Futbolun kendisi birebir temas oyunudur. Hangi sistemi oynarsan oyna, hangi maçı oynarsan oyna dünyada kolay bir maç yok. Sıcak, saha maha bunlar hikaye. Sen cesaretliysen, sen temasa hazırsan, mahallede toprakta oynarken de o işi halledersin burada da. Neden? Siz herkesten hazırsınız" ifadelerine yer verdi.

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