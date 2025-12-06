Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi'nin 15. haftasında Kolos ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Üst üste ikinci kez berabere kalarak puan kayıplarına devam eden Arda Turan'ın ekibi, 32 puanla ikinci sıraya geriledi.

Liderliğe ise süpriz bir başarı gösteren ve Shakhtar Donetsk'i 4-1'lik skorla ligde yenen tek takım olan LNZ Cherkasy yükseldi.

ARDA TURAN: 'HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTAYA ÇOK YAKINIZ'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Aslında kazanmak için yeterli şanslar yarattık. Dört veya beş net gol pozisyonumuz vardı ve rakiplere kalemize yakınken neredeyse hiç şans vermedik, sadece bir an aklıma geliyor. Oyunu kontrol ettik, ancak bire bir pozisyonlara daha hazırlıklı olmamız gerekiyordu.Geriye üç maç kaldı ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve devreye mümkün olan en iyi pozisyonda girmeye çalışacağız. Konferans Ligi'ni ve ligi iyi bir konumda bitirmeyi umuyoruz ve hedeflediğimiz noktaya çok yakınız. Harika bir altı ay geçirdik. 20 Haziran'da başladık ve bu kadar yoğun bir program ve seyahatlerle kolay değil. Şu anda sorumluluğu üstleniyorum, ancak pes etmeyeceğiz. Bugün gösterdiğimiz disiplinden çok memnunum." diye konuştu.