Arda Turan'ın Shakhtar'ı Yunanistan'dan avantajla dönüyor

Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ilk ayağında 10 maç yapıldı.

Samsunspor'un play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan): 1-1

Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka): 1-3

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya): 4-1

CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz): 1-2

Hacken (İsveç) - Brann (Norveç): 0-2

PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya): 0-0

Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda): 1-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

FCSB (Romanya) - Drita (Kosova): 3-2

Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda): 1-3

