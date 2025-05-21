Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu! Eyüpspor'un yeni hoca adayları

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Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu! Eyüpspor'un yeni hoca adayları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın ayrılığı için geri sayıma geçildi. Turan yerine arayışlarına başlayan İstanbul ekibinin listesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile görüşen teknik direktör Arda Turan, sonunda anlaşmayı sağladı. Eyüpspor'u geçen sezon Süper Lig'e yükselten ve bu yıl da iyi bir performansla Avrupa kupalarına gitmeyi kılpayı kaçıran 38 yaşındaki çalıştırıcı, Ukrayna ekibinin yeni hocası olacak. Ukrayna Premier Lig'i bitime 1 maç kala 3. sırada tamamlamayı garantileyen Shakhtar'ın, Turan'a 2 milyon euro maaş vereceği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın ardından yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

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EYÜPSPOR'DA ARDA TURAN YERİNE 3 ADAY VAR

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevi için adaylar arasında Albert Riera, Andrea Pirlo ve Fabio Cannavaro yer alıyor. Eflatun-sarılıların önceliğini Riera'ya verdiği öğrenildi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen İspanyol teknik direktöre Arap Yarımadası'ndan yüksek teklif olması Eyüpspor'un işini zorlaştırıyor. Riera'nın, Eyüpspor'un teklifinin kabul etmemesi halinde Pirlo ve Cannavaro ile masaya oturulacak.

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