Arda Turan'sız Eyüp'ten süper geri dönüş

Trendyol Süper Lig'in yeni takımları Eyüpspor ile Bodrum FK, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Eyüpspor; keknik direktör Arda Turan'ın cezası nedeniyle tribünden izlediği maçı geriden gelip maçı 4-1 kazanmayı başardı.

İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrum FK 30. dakikada Zdravko Dimitrov'un golüyle ilk yarıyı önde tamamladı.

Eyüpspor ikinci yarının henüz 28. saniyesinde Gianni Bruno ile eşitliği yakaladı.

55'te Mame Thiam ile 2-1 öne geçen Eyüpspor'da galibiyeti perçinleyen golü 86'da Samu Saiz kaydetti. Son sözü 90+5'te Halil Akbunar söyledi: 4-1.

İlk hafta Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor böylece Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

Sezona 1-0'lık Gaziantep mağlubiyeti ile başlayan Bodrum FK ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Eyüpspor gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Bodrum FK da Konyaspor'u ağırlayacak.