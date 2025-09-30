Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"

Galatasaray'ın bu gece Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi UEFA Gençlik Ligi'nde İngiliz temsilcisine 2-0 mağlup olan U19 Takımı'ndan Arda Ünyay dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR KORKUMUZ YOK"

Karşılaşma sonrası TRT Spor'a konuşan genç stoper, "Öncellikle burası çok güzel bir organizasyon. Yenmek, yenilmek önemli ama asıl önemli olan bizim gelişimimiz. Bugün yenildik ama çok şey öğrendik. İnşallah bunun intikamını Sami Yen'de alacağız. Galatasaray'ın karşısında kim olursa olsun, biz de Galatasaray'ız. Bunu unutmamamız lazım. Hiçbir korkumuz yok." ifadelerini kullandı.