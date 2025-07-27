Arda Ünyay'dan Abdülkerim Bardakçı sözleri: "Bana çok destek oluyor"

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray, hazırlık maçında RAMS Park'ta karşılaştığı Fransız temsilcisi Strasbourg'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların genç defans oyuncusu Arda Ünyay, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Burası, çok büyük bir camia. Buraya gelmek için çok çalıştım. Aldığım her sürede bu takımın bir parçası olacağım için çok mutluyum. Aldığım her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah daha fazla süre bulacağım. Bunun için daha fazla çalışacağım" diye konuştu.

"HEPSİNDEN BİR ŞEY ÖĞRENMEM LAZIM"

Takımda savunmada oyuncuların farklı özelliklerini olduğunu aktaran Ünyay, "Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'nın farklı özellikleri var. Hepsinden bir şey öğrenirsem benim için büyük bir şey. Bana çok destek oluyor. Hepsinden bir şey öğrenmem lazım. Her yanlışımda ve doğrumda bana destek oluyorlar. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Umarım bana hepsiyle oynamak nasip olur" şeklinde konuştu.

"ABDÜLKERİM AĞABEY BANA ÇOK DESTEK OLUYOR"

Defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile olan ilişkisinin hatırlatılması üzerine 18 yaşındaki futbolcu, "Abdülkerim Ağabey ile menajerimiz aynı. Bana inanılmaz destek oluyor. Önceden tanışıyorduk. Saha dışında bana çok destek oluyor. Benim için örnek aldığım biri gibi. Bana çok şey öğretiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL AİLE ORTAMI VAR"

Galatasaray'da çok önemli oyuncuların vurgulayan Arda Ünyay, "Takımdaki oyuncularla oyun konsollarında oynuyordum. Ego olarak sıkıntı yaşarım diye düşünmüştüm. Buraya girdiğimden beri çok güzel bir aile ortamı vardı. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi oyuncular bana çok destek oldu. Hala daha destek olmaya devam ediyorlar. Benimle ilgileniyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur. Onlardan ne öğrenebilirsem benim için artı" diyerek sözlerini tamamladı.