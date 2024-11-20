Arda ve Endrick için İngilizler devreye girdi

Real Madrid’in 2 genç yeteneği Arda Güler ve Endrick beklenen süreleri almakta zorlanıyor. Teknik Direktör Ancelotti’nin büyük yeteneğe sahip 2 oyuncusuna süre vermemesi tepki çekerken oyuncuların takımdan ayrılması gündeme geldi. İspanyol devinden gelen açıklamalarda iki oyuncuyu da göndermeyi kesinlikle düşünmedikleri vurgulansa da ara transferde takımdan ayılma ihtimalleri bulunuyor.

İspanya LaLiga'da Carlo Ancelotti yönetiminde şampiyonluk hedefleyen eflatun beyazlılar, özellikle Arda Güler ve Endrick gibi genç futbolcularına süre vermekte çekimser davranıyor.

ARDA İÇİN ARSENAL DEVREYE GİRECEK

Ortaya çıkan son haberlere göre Arda ve Endrick için İngiliz kulüplerinin devreye girmesi bekleniyor. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Arsenal, Arda Güler ile ilgileniyor.



Arsenal'in, Martin Odegaard'ın Real Madrid'de yaşadıklarına benzer bir süreci Arda'da da gördüğü ve milli futbolcuyu kiralamayı düşündüğü kaydedildi.



Arda'nın ise bu sezon az süre alması nedeniyle Real Madrid'de mutsuz olduğu iddia edildi.

ENDRICK İÇİN İKİ TAKIM DEVREYE GİRECEK

Öte yandan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, ara transfer döneminde Real Madrid'de şans bulmakta zorlandığı için ayrılma ihtimalini düşünen Endrick'i kadrosuna katmak istiyor.

Roma'nın yeni teknik direktörü Claudio Ranieri'nin de Endrick'i kadrosunda görmek istediği bildirildi.