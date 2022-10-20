Ardahan Çıldır SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Ardahan Çıldır SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere saha görevlisi olan 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
35 yaşından gün almamış olmak
Lisans mezunu olmak
Görevini yapmaya engel olabilecek sorun olmamak
Seyahat engeli bulunmamak
En az B sınıfı ehliyeti olmak ve aktif araç kullanmak
Çıldır ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
2 adet fotoğraf
Ehliyet
Adli sicil belgesi
Nüfus kayıt örneği
Sağlık raporu
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