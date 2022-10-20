Ardahan Çıldır SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Ardahan Çıldır SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere saha görevlisi olan 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

35 yaşından gün almamış olmak

Lisans mezunu olmak

Görevini yapmaya engel olabilecek sorun olmamak

Seyahat engeli bulunmamak

En az B sınıfı ehliyeti olmak ve aktif araç kullanmak

Çıldır ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

2 adet fotoğraf

Ehliyet

Adli sicil belgesi

Nüfus kayıt örneği

Sağlık raporu