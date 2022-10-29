29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çıldır’da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ile kutlandı

Çıldır’da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ile kutlandı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 07:07
Takip Et

Ardahan Çıldır’da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ile kutlandı

Çıldır’da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ile kutlandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Çıldır kent meydanında yapılan fener alayı etkinliğinde vatandaşlar ilçe protokolü ile birlikte bir kilometrelik yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu. 

Öğrenciler bando ve meşale eşliğinde kortej yürüyüşüne katılırken vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile cumhuriyet coşkusuna katıldılar.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
1
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
2
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
3
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
4
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
5
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
6
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
7
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Isparta Büyükkabaca Belediyesi personel alacak
﻿Isparta Büyükkabaca Belediyesi personel alacak
﻿Isparta Büyükkabaca Belediyesi personel alacak
﻿Sabancı Holding borsada kendi hisselerini aldı
﻿Sabancı Holding borsada kendi hisselerini aldı
﻿Sabancı Holding borsada kendi hisselerini aldı
﻿Hizmet İhracatçıları Birliği personel alacak
﻿Hizmet İhracatçıları Birliği personel alacak
﻿Hizmet İhracatçıları Birliği personel alacak
﻿Futbol dünyası tek yürek: Kulüplerden 29 Ekim için çarpıcı mesajlar
﻿Futbol dünyası tek yürek: Kulüplerden 29 Ekim için çarpıcı mesajlar
﻿Futbol dünyası tek yürek: Kulüplerden 29 Ekim için çarpıcı mesajlar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.