Çıldır’da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ile kutlandı

İHA'nın haberine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Çıldır kent meydanında yapılan fener alayı etkinliğinde vatandaşlar ilçe protokolü ile birlikte bir kilometrelik yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu.

Öğrenciler bando ve meşale eşliğinde kortej yürüyüşüne katılırken vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile cumhuriyet coşkusuna katıldılar.