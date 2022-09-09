Ardahan Damal SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre; Ardahan Damal SYDV, temizlik işçisi olarak geçici 1 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak aktarıldı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C vatandaşı olmak

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

En az 1 yıldır Damal ilçesinde ikamet ediyor olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak

Daha önce yaşlı bakım projesi kapsamında en az 6 ay çalışmış olmak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar öncelikli tercih edilebilecektir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

1 adet vesikalık fotoğraf

Çalışmasına engel olmayacağını gösterir sağlık kurulu raporu

Adli sicil kaydı

Aile kayıt örneği

Banka hesap numarası