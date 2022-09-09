Ardahan Damal SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre; Ardahan Damal SYDV, temizlik işçisi olarak geçici 1 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak aktarıldı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C vatandaşı olmak
Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
En az 1 yıldır Damal ilçesinde ikamet ediyor olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak
Daha önce yaşlı bakım projesi kapsamında en az 6 ay çalışmış olmak
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar öncelikli tercih edilebilecektir
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
1 adet vesikalık fotoğraf
Çalışmasına engel olmayacağını gösterir sağlık kurulu raporu
Adli sicil kaydı
Aile kayıt örneği
Banka hesap numarası
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