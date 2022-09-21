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Ardahan Damal SYDV işçi alacak

Ardahan Damal SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere dosya inceleme görevlisi olan 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:17
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Ardahan Damal SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ardahan Damal SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere dosya inceleme görevlisi olan 1 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

18 – 35 yaş arasında olmak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

Bilgisayar sertifikası olmak

Son 6 aydır Damal ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Kimlik fotokopisi

KPSS sonuç belgesi

Askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

2 adet fotoğraf

Ehliyet

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