Ardahan Damal SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ardahan Damal SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere dosya inceleme görevlisi olan 1 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
18 – 35 yaş arasında olmak
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
Bilgisayar sertifikası olmak
Son 6 aydır Damal ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Kimlik fotokopisi
KPSS sonuç belgesi
Askerlik durum belgesi
Adli sicil kaydı
2 adet fotoğraf
Ehliyet
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.