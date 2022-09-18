﻿Ardahan Hanak SYDV personel alacak

Ardahan Hanak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak sosyal destek hizmeti elemanı alacak.
Son başvuru tarihi 21 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
4 yıllık üniversite mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicil kaydı olmamak.
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