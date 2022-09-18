18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ardahan Hanak SYDV personel alacak

Ardahan Hanak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 15:09
Takip Et

Ardahan Hanak SYDV personel alacak

Ardahan Hanak SYDV personel alacak
+
Aa
-

Ardahan Hanak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak sosyal destek hizmeti elemanı alacak.

Son başvuru tarihi 21 Eylül 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

4 yıllık üniversite mezunu olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Adli sicil kaydı olmamak. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
1
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
2
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
3
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
4
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
5
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
6
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
7
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
﻿Filipinler'de herkes bu Türk futbolcuyu konuşuyor
﻿Filipinler'de herkes bu Türk futbolcuyu konuşuyor
﻿Filipinler'de herkes bu Türk futbolcuyu konuşuyor
﻿Korkunç ölüm. Yaşadığı eve çatıdan sarkarak girmeye çalıştı
﻿Korkunç ölüm. Yaşadığı eve çatıdan sarkarak girmeye çalıştı
﻿Korkunç ölüm. Yaşadığı eve çatıdan sarkarak girmeye çalıştı
﻿Ardahan Hanak SYDV personel alacak
﻿Ardahan Hanak SYDV personel alacak
﻿Ardahan Hanak SYDV personel alacak
﻿Bizim çocuklar siftah yaptı: 3 puanla tanıştı
﻿Bizim çocuklar siftah yaptı: 3 puanla tanıştı
﻿Bizim çocuklar siftah yaptı: 3 puanla tanıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.