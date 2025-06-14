Ardahan Kalesi turizme kazandırılıyor

Tarihi Ardahan Kalesi, kapsamlı bir destinasyon projesi ile turizme kazandırılıyor. Ardahan Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan "Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi" onay aldı.

4 milyon TL bütçeli proje, DAP İdaresi'nin %75, İl Özel İdaresi'nin ise %25'lik katkısıyla hayata geçirilecek. Projenin ihalesi 16 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Proje kapsamında, Ardahan Kalesi günümüz teknolojisi ile aydınlatılacak ve kale içerisinde bulunan bir yapı, tarihi dokuya zarar verilmeden turist karşılama merkezine dönüştürülecek. Ayrıca, kalenin ve çevresindeki tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımı için dijital kiosklar, bilgilendirme ekranları ve tanıtım panoları yerleştirilecek.

Bu çalışma ile Ardahan'ın tarihi mirasının korunması, kent turizminin canlandırılması ve yerli-yabancı ziyaretçilerin ilgisinin artırılması hedefleniyor.