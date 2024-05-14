Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli

Ardahan-Posof arasında yer alan 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı’nda dün başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri yolda kaldı.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yolda kalan tırlar kurtarıldı.
Kars ve Ağrı’nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü. Kar yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.
ARDAHAN
Ardahan, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan bir ilidir ve Gürcistan ile Ermenistan’a komşudur.
İlin alanı 4,934 km² ve nüfusu 92,481’dir (2022). İlin başkenti Ardahan şehridir. Ardahan, Türkiye’de Erzurum, Artvin ve Kars illeri ile sınır komşusudur.
8. ile 10. yüzyıllarda bölge, Tao-Klarjeti Bagrationi prenslerinin elindeydi ve 11. ile 15. yüzyıllar arasında Gürcistan Krallığı’nın bir parçasıydı.
Arap tarihçisi Yahya of Antioch’a göre, Bizanslılar 1021 yılında Ardahan’ı yıktı ve nüfusunu katletti.
Ardahan, Bizans-Gürcü savaşları sırasında savaş alanı olarak kullanıldı.
1230’larda Moğollar bölgeyi ele geçirdi, ancak Samtskhe Gürcü prensleri 1266’da geri almayı başardı.
1555’te Safevi Pers İmparatorluğu ile imzalanan Amasya Antlaşması sonucunda Ardahan, Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçti ve Childir eyaletinin bir parçası olarak yeniden düzenlendi.