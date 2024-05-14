Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli

Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli
Düzenleme: Kaynak: AA
Ardahan-Posof kara yolunda etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 1

Ardahan-Posof arasında yer alan 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı’nda dün başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 2

Yağışa hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri yolda kaldı.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 3

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yolda kalan tırlar kurtarıldı.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 4

Kars ve Ağrı’nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 5

Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü. Kar yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 6

ARDAHAN

Ardahan, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan bir ilidir ve Gürcistan ile Ermenistan’a komşudur.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 7

İlin alanı 4,934 km² ve nüfusu 92,481’dir (2022). İlin başkenti Ardahan şehridir. Ardahan, Türkiye’de Erzurum, Artvin ve Kars illeri ile sınır komşusudur.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 8
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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 9

8. ile 10. yüzyıllarda bölge, Tao-Klarjeti Bagrationi prenslerinin elindeydi ve 11. ile 15. yüzyıllar arasında Gürcistan Krallığı’nın bir parçasıydı.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 10

Arap tarihçisi Yahya of Antioch’a göre, Bizanslılar 1021 yılında Ardahan’ı yıktı ve nüfusunu katletti.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 11

Ardahan, Bizans-Gürcü savaşları sırasında savaş alanı olarak kullanıldı.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 12

1230’larda Moğollar bölgeyi ele geçirdi, ancak Samtskhe Gürcü prensleri 1266’da geri almayı başardı.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 13

1555’te Safevi Pers İmparatorluğu ile imzalanan Amasya Antlaşması sonucunda Ardahan, Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçti ve Childir eyaletinin bir parçası olarak yeniden düzenlendi.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 14
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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 15
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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 16
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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 17
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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 18
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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 19
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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli 20
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